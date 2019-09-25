Doğukan ve Harun Malatyaspor'a karşı yok

Antalyaspor'un sahasında pazar günü oynayacağı BTC Türk Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle Doğukan ile Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Antalyaspor ile BTC Türk Yeni Malatyaspor pazar günü 16.30'da karşılaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynayacak maçta ev sahibi takım galibiyeti hedefliyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki Antalyaspor'da sakatlığı nedeniyle Doğukan Sinik ile Harun Kavaklıdere forma giyemeyecek. Ligde 1 galibiyet, 2'şer beraberlik ve mağlubiyet alan Antalyaspor, maçı kazanarak çıkış yakalamayı hedefliyor.

Antalyaspor'un BTC Türk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın biletleri, VIP 100, Batı tribünü 60, Doğu tribünü 40, Kale arkası, 20, misafir takım tribünü ise 26 lira. Kırmızı beyazlı takımda yöneticiler taraftarın tribünleri doldurup, takımı desteklemesi çağrısı yaptı.