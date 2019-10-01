Doha sınıfta kaldı

Dünya Atletizm Şampiyonası’nda sıcak havadan atletler kadar, sporseverler de etkilendi. Zor anlar yaşayan sporculara anında müdahale edilirken, müsabakaların düzenlendiği alanda tribünlerdeki boşluklar gözlerden kaçmadı
Katar’ın başkenti Doha’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, daha önceki organizasyonlara göre biraz daha gölgede kaldı.
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Sıcak hava önce sporcuları, ardından da tribünleri dolduran atletizmseverleri etkiledi.
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Aslında şampiyonada sorunlar yaşanacağı açılış gününden itibaren belliydi. Şampiyona tarihinde mücadele eden atletlerin fazla etkilenmemesi için ilk kez bir maraton yarışı gece yarısı gerçekleşti.
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Zorlu mücadelenin startı TSİ 23.59’da verilirken, sporcular buna rağmen sıcak hava nedeniyle zorlandı.
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Havanın etkileri bununla da kalmadı. 20 kilometre yürüyüş en çok problemin yaşandığı mücadeleydi.
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Birçok sporcunun zor anlar yaşadığı yarışta, bayılanların yanında, yere yatan atletler oldu. Sağlık ekipleri sporculara anında müdahale ederken, sorunlar objektiflere de yansıdı.
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Atletizmseverlerin ilgiyle takip ettiği ve merakla beklediği erkekler 100 metre finalinde ise tribündeki boşluklar göze çarptı
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Organizasyon yetkilileri de 4. günü geride kalan organizasyona ilginin azlığından yakındı.