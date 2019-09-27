Doha’da pist ısınıyor!

Dünya Atletizm Şampiyonası bugün start alacak. Turkcell’in de desteğiyle son dönemde başarılarını dahada artıran atletlerimizden altısı ilk günde piste çıkacak. Toplamda ise 20 sporcumuz zorlu organizasyonda madalya arayacak. Katar’ın başkenti Doha’nın ev sahipliğini yapacağı şampiyonanın ilk gününde 11 branşta yarışma yapılacak. İlk günün madalya verilecek tek yarışması kadınlar maratonun start ise TSİ 23.59’da verilecek.

İlk günde pistteki yarışmalarda Türkiye adına Yasmani Copello 400 metre engelli, Özlem Kaya ve Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engel seçme yarışına çıkacak.

Üç adımda ise 17.37’lik Türkiye rekorunu elinde tutan Necati Er finale kalabilmek için mücadele verecek. Dünya Şampiyonası’nın ilk günü son yarışında ise Elvan Abeylegesse ve Fadime Suna Çelik maratonda yarışacak. 69 atletin mücadele edeceği kadınlar maratonu Doha kent merkezindeki sahil şeridinde yapılacak. Yüksek sıcaklık nedeniyle şampiyona tarihinde ilk kez bir maraton yarışı gece gerçekleşecek.