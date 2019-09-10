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10.09.2019 - 12:23| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Dolandırıcılık şoku! Hamit Altıntop, Webo, Nuri...

İspanya’da vergi krizi yaşanıyor. Vergi müfettişi Leonor Sanchez’in aralarında Nuri Şahin ve Hamit Altıntop’un da bulunduğu 40 sporcuyu dolandırdığı ve hesabına 6.2 milyon euroluk usulsüz para geçirdiği kaydedildi.

İspanya’da futbolda yıllardır konuşulan vergi durumu devam ediyor. La Liga’nın önemli takımlarında oynayan bazı oyuncuların dolandırıldıkları belirtildi. Vergi müfettişi Leonor Sanchez’in, bazı futbolcuları dolandırdığı aktarıldı.

Bu isimler arasında bir dönem Real Madrid’de forma giyen Hamit Altıntop ve Nuri Şahin gibi milli yıldızlar da olduğu belirlendi. Leonor Sanchez’in, belgelerde sahtecilik yaparak 6.2 milyon euroya yakın bir parayı kendi hesabına aktardığı vurgulandı.

Nuri Şahin’in 1.2 milyon euro ve Hamit Altıntop’un da 552 bin euroluk bir kayıp yaşadığı ifade edildi. 40’a yakın sporcunun dolandırıldığı dile getirildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Pierre Webo'nun da Leganes, Mallorca ve Osasuna'da oynadığı zamanlarda 84 bin euro dolandırıldığı kaydedildi.

Dolandırıcılık şoku Hamit Altıntop, Webo, Nuri...

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