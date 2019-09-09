Dominik Cumhuriyeti-Litvanya: 55-74

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur L Grubu mücadelesinde Litvanya, Dominik Cumhuriyeti'ni 74-55 yendi.

Turnuvayı Litvanya 3, Dominik Cumhuriyeti ise 2 galibiyetle tamamladı.

Salon: Nanjing Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Steven Anderson (ABD), Martins Kozlovskis (Letonya), Intae Hwang (Güney Kore)

Dominik Cumhuriyeti: Baez 5, Vargas 8, Rojas 11, Liz 7, Solano 4, Garcia, Pena, Roberts 2, Mendoza 14, Suero, Montero 4

Litvanya: Kalnietis 5, Kuzminskas 12, Grigonis 2, Giedraitis 2, Valanciunas 19, Maciulis 1, Jankunas 4, Seibutis, Ulanovas 5, Butkevicius 5, Lekavicius 19

1. Periyot: 14-19

Devre: 24-38

3. Periyot: 39-52

Karadağ ve Ürdün veda etti

2019 FIBA Dünya Kupası'nda 17-32 klasman maçlarında Karadağ, Japonya'yı 80-65, Ürdün ise Senegal'i 79-77 yendi.

O Grubu'nda Çin'in Dongguan kentinde Japonya-Karadağ maçı oynandı. Karadağ, ilk yarısını 40-33 önde kapattığı karşılaşmayı 80-65 kazandı. Karadağ, turnuvaya ilk galibiyetini alarak veda ederken Japonya ise beşinci ve son maçını da kaybetti.

P Grubu'nda Şangay'da oynanan maçta ise Senegal, ilk yarısını 36-35 önde kapattığı karşılaşmada Ürdün'e 79-77 mağlup oldu. Ürdün şampiyonaya ilk galibiyetini alarak veda etti, Senegal ise 5. ve son maçından da sahadan yenilgiyle ayrıldı.