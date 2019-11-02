Doncic'in mÃ¼thiÅŸ performansÄ± yetmedi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, uzatmaya giden maÃ§ta konuk olduÄŸu Dallas Mavericks'i 119-110 maÄŸlup etti.

NBA'e 8 maÃ§la devam edildi. Sezona iyi baÅŸlayan Los Angeles Lakers, normal sÃ¼resi 103-103 eÅŸitlikle sona eren maÃ§ta deplasmanda Dallas Mavericks'i 119-110'luk skorla geÃ§erek bu sezonki 4. galibiyetine ulaÅŸtÄ±.

BatÄ± KonferansÄ±'nda averajla liderlik koltuÄŸunda oturan Lakers'ta all-star oyunculardan LeBron James 39 sayÄ±, 16 asist ve 12 ribauntla "triple-double" yaparken, Anthony Davis ise 31 sayÄ± ve 8 ribauntla skora destek verdi.

Sezonun 2. maÄŸlubiyetini alan Mavericks'te Luka Doncic'in 31 sayÄ±, 15 asist ve 13 ribauntluk "triple-double" performansÄ± maÄŸlubiyeti engelleyemedi.

Milli basketbolculardan onar sayÄ±

DoÄŸu KonferansÄ± temsilcilerinin mÃ¼cadelesinde Milwaukee Bucks, sezonun 3. galibiyetini, konuk olduÄŸu Orlando Magic'i 123-91 yenerek elde etti.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 29 sayÄ±, 14 ribaunt ve 6 asist, Eric Bledsoe 18 sayÄ±, altÄ±ÅŸar ribaunt ve asist, Khris Middleton 16 sayÄ± ve 6 ribaunt Ã¼retti. MaÃ§a sonradan girerek yaklaÅŸÄ±k 17 dakika sahada kalan milli basketbolcu Ersan Ä°lyasova ise 10 sayÄ±, 5 ribaunt ve 2 top Ã§almayla takÄ±mÄ±na katkÄ± verdi.

Bu sezon 3. kez kaybeden 2 galibiyetli Magic'te Evan Fournier 19 sayÄ±yla takÄ±mÄ±nÄ±n en skoreri olurken, Nikola Vucevic ise 14 sayÄ± ve 7 ribauntla maÃ§Ä± tamamladÄ±.

Indiana Pacers ise konuk ettiÄŸi Cleveland Cavaliers'Ä± 102-95'lik skorla maÄŸlup etti.

Sezonun 2. galibiyetine uzanan Pacers'ta Malcolm Brogdon 25 sayÄ±, 8 ribaunt ve 6 asist, Jeremy Lamb 21 sayÄ± ve 10 ribaunt, Domantas Sabonis 18 sayÄ± ve 17 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. kez yenilen Cavaliers'ta Kevin Love 22 sayÄ± ve 17 ribaunt, Collin Sexton 21, Jordan Clarkson 20 sayÄ±, oyuna ilk 5'te baÅŸlayarak 37 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayÄ±, 4 ribaunt, 3 top Ã§alma ve 1 asistle oynadÄ±.

NBA'de yarÄ±n 8 maÃ§ oynanacak.

SonuÃ§lar

Brooklyn Nets-Houston Rockets: 123-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 91-123

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 102-95

Boston Celtics-New York Knicks: 104-102

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 112-106

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 110-119 (Uzatmalarda)

Sacramento Kings-Utah Jazz: 102-101

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 110-127

Â

Â