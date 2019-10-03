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Haberler GalatasarayDonk artık savunmada
03.10.2019 - 08:00 |

Donk artık savunmada

Paris Saint Germain sınavında savunmanın merkezinde görev yapan Donk'un yeni bölgesi artık defans...

Donk artık savunmada

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain karşılaşmasında sürpriz şekilde savunmanın merkezinde oynayan Donk’un yeni mevkii artık defans...

Hollandalı futbolcunun bu bölgede yer almasıyla beraber Luyindama ve Marcao’nun performansının yukarı çıkacağı, ayrıca kendisini güvende hisseden orta saha oyuncuları Nzonzi ve Seri gibi isimlerin de PSG maçında olduğu gibi daha etkili olacağı düşünülüyor.

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