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HaberlerGalatasarayDonk: "Bu karşılaşma ders oldu"
12.08.2019 - 22:38

Donk: "Bu karşılaşma ders oldu"

İtalyan ekibi Fiorentina'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Donk sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Donk: "Bu karşılaşma ders oldu"

İtalyan ekibi Fiorentina'ya deplasmanda dün 4-1 mağlup olan Galatasaray'da 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Donk sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünkü karşılaşmada yaptıkları hataların çok net cezalandırıldığını söyleyen Donk, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu ve istediğimiz yere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerektiğinin dersini çıkardık. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" ifadelerini kullandı.

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