Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyadan FutbolDonyell Malen'den 8 günde 7 gol
23.09.2019 - 15:48 |

Donyell Malen'den 8 günde 7 gol

PSV Eindhoven forması giyen Donyell Malen, son 8 günde attığı 7 golle Hollanda Ligi'ne damgasını vurdu.

Donyell Malen'den 8 günde 7 gol

Skorer Dış Haberler

Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Donyell Malen, 20 yaşında adından söz ettirmeye devam ediyor.

PSV'nin son 8 günde oynadığı 3 maçta toplam 7 gol kaydeden Malen şimdiden başta Hollanda olmak üzere Avrupa futboluna damgasını vurmaya başladı.

14 Eylül'de PSV'nin Vitesse'yi 5-0 mağlup ettiği maçta takımının bütün gollerine imza atan 20 yaşındaki golcü bu karşılaşmadan 5 gün sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında sahneye çıktı. 

Takımının 3-2'lik skorla galip tamamladığı maçta da 1 gol atan Malen, Avrupa'daki ilk resmi golünü de kaydetmiş oldu.

Son olarak dün oynanan Ajax maçında gol atan Hollandalı futbolcu böylelikle 8 gün içinde 7 gol atmış oldu.

Piyasa değeri 18 milyon euroya yükselen Malen için şimdiden transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı.

2007'de oynanan PSV-Inter maçından görüntüler

    Moroziuk'tan yine olay paylaşım! Instagram'dan öpücük attı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İtalyan futbolunda ırkçılık hız kesmiyor!

    İtalyan futbolunda ırkçılık hız kesmiyor!

    Kana Biyik'tan milli takımı bırakma kararı

    Kana Biyik'tan milli takımı bırakma kararı

    Tütüneker: İyi oynasak da memnun olmayacağız

    Tütüneker: İyi oynasak da memnun olmayacağız

    Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı'nda oynamak müthiş

    Shane Larkin: Türkiye Milli Takımı'nda oynamak müthiş

    Sıradaki Haber