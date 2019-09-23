Donyell Malen'den 8 günde 7 gol

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Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Donyell Malen, 20 yaşında adından söz ettirmeye devam ediyor.

PSV'nin son 8 günde oynadığı 3 maçta toplam 7 gol kaydeden Malen şimdiden başta Hollanda olmak üzere Avrupa futboluna damgasını vurmaya başladı.

14 Eylül'de PSV'nin Vitesse'yi 5-0 mağlup ettiği maçta takımının bütün gollerine imza atan 20 yaşındaki golcü bu karşılaşmadan 5 gün sonra bu kez UEFA Avrupa Ligi'nde Sporting Lizbon karşısında sahneye çıktı.

Takımının 3-2'lik skorla galip tamamladığı maçta da 1 gol atan Malen, Avrupa'daki ilk resmi golünü de kaydetmiş oldu.

Son olarak dün oynanan Ajax maçında gol atan Hollandalı futbolcu böylelikle 8 gün içinde 7 gol atmış oldu.

Piyasa değeri 18 milyon euroya yükselen Malen için şimdiden transfer iddiaları da konuşulmaya başlandı.

2007'de oynanan PSV-Inter maçından görüntüler