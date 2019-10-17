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17.10.2019 - 17:38 | | BERLİN (AA)

Dortmund, Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund, Portekizli futbolcu Raphael Guerreiro'nun sözleşmesini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar uzattı.

Dortmund, Guerreiro'nun sözleşmesini uzattı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Raphael Guerreiro'nun bu sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

Borussia Dortmund’un sportif direktörü Michael Zorc, 25 yaşındaki Portekizli futbolcunun uluslararası tecrübeye sahip olduğunu ve bir çok mevkide oynayabileceğini ifade ederek, Guerreiro'nun takımda da büyük saygı gördüğünü kaydetti.

2016'da Borussia Dortmund'a transfer olan Guerreiro, Bundesliga'da oynadığı 61 maçta 10 gol attı.

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