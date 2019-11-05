Dortmund - Inter maçında canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Kupada ve Bundesliga’da aldığı galibiyetlerle yeniden morallenen Borussia Dortmund, oldukça zorlu bir hafta ile karşı karşıya. İlk iki mücadelesinde Inter’i mutlaka yenmek isteyen B.Dortmund, hafta sonunda da ezeli rakibi Bayern Münih’e konuk olacak. Ev sahibide Wolfsburg ile oynanan lig maçında sakatlanan Marco Reus’un durumu maç günü belli olacak. Lig maçında dinlendirilen Bürki, Alcacer, Witsel, Delaney gibi isimlerin takıma dönmesi bekleniyor

Bu maçtaki rakibini evinde devirerek grupta 2.’liğe yükselen Inter, Serie A’da ise Juventus ile liderlik mücadelesine devam ediyor. Son olarak Bologna deplasmanına çıkan Inter, geriye düştüğü maçta Lukaku’nun iki golüyle 3 puanı almasını bildi. Diz ameliyatı sonrası iyileşmeye çalışan Asamoah ile Aelxis Sanchez yok. Ayrıca dizinde ağrısı olan D’Ambrosio’nun da oynaması zor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Borussia Dortmund Devler Ligi’ndeki son 8 maçının 6’sın ağları havalandıramadı.

Inter, Devler Ligi’nde deplasmanda oynadığı son 3 maçı da kaybetti.

Inter’in son 8 maçının 7’si 2,5 Gol Üstü bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Maç öncesi bahis oyunlarında, Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih B.Dortmund’un maçı kazanması yönünde. Bu maça bahis yapan üyelerin %28’ten fazlası ev sahibinin 3 puanı almasına kesin gözüyle bakıyor.

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği diğer oyun ise karşılıklı gol var. Misli.com üyelerinin yaklaşık %24’ü mücadele her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU CANER İŞBEĞENDİREN NE DİYOR?

İlk 2 adına mücadele eden iki ekip için en kritik viraj... Bu maçta galibiyete uzanan taraf büyük ölçüde tur için büyük bir fırsat yakalayacak. Ancak her iki ekibin de genel oyun yapısına göre net bir taraf tercihi yapmak zor. Kontrollü ve dengeli bir mücadele bekliyorum. Mutlaka fileler havalanır ama çok gol de beklemiyorum. 2-3 gol aralığında bir karşılaşma izleriz.