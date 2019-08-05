Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaşDorukhan Toköz transferinde flaş gelişme
05.08.2019 - 09:53| Fanatik

Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme

Siyah beyazlı ekip Dorukhan Toköz konusunda sonra kararını verdi.

Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme

Beşiktaş’ta geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözdelerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz, İtalyan kulüpleri peşine takmıştı. Son olarak Udinese’nin kadrosuna katmak için 6 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu deneyimli oyuncu için Beşiktaş Yönetimi, Çizme temsilcisinden önerisini yükseltmesini istemişti.

İtalyan kulübünden bu yönde bir adım gelmemesinin ardından Siyah- Beyazlılar’ın Dorukhan’ı 1 sezon daha kulüpte tutmaya karar verdiği öğrenildi.

Kaleciye büyük şok! Tam seviniyordu ama...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman? Liverpool-Chelsea süper kupa maçı

UEFA Süper Kupa final maçı ne zaman? Liverpool-Chelsea süper kupa maçı

Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme

Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme

Beşiktaş, Avusturya kampını gol atamadan tamamladı

Beşiktaş, Avusturya kampını gol atamadan tamamladı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Yusuf Yazıcı, Fransa’ya coşkuyla uğurlandı

Sıradaki Haber