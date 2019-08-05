Dorukhan Toköz transferinde flaş gelişme

Beşiktaş’ta geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansın ardından transfer döneminin gözdelerinden biri haline gelen Dorukhan Toköz, İtalyan kulüpleri peşine takmıştı. Son olarak Udinese’nin kadrosuna katmak için 6 milyon Euro’luk teklifte bulunduğu deneyimli oyuncu için Beşiktaş Yönetimi, Çizme temsilcisinden önerisini yükseltmesini istemişti.

İtalyan kulübünden bu yönde bir adım gelmemesinin ardından Siyah- Beyazlılar’ın Dorukhan’ı 1 sezon daha kulüpte tutmaya karar verdiği öğrenildi.