Dorukhan Toköz'den transfer açıklaması!

Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Dorukhan Toköz açıklamalarda bulundu.

"Biz maçı çok istedik, çok çalıştık ama olmadı. Kusura bakmasınlar çok çalışmamıza rağmen skoru bulamadık"

"Burada şampiyon olarak..."

Transfer iddialarıyla ilgili olarak milli futbolcu, "Benim tek düşüncem burada şampiyon olarak kulüp menfaatleri doğrultusunda gitmek. Şimdi hedefim bu. Bunun dışında başka bir düşüncem yok." dedi.