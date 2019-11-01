Dorukhan’a yoğun tedavi

Aytemiz Alanyaspor’la 6 Ekim’de oynanan maçta sağ dizinden ciddi şekilde sakatlanan Dorukhan Toköz en kısa sürede sahalara dönebilmek için yoğun çaba harcıyor. Kısa zaman önce koltuk değneklerinden kurtulan siyah-beyazlı futbolcuya her gün tesislerde özel tedavi programı uygulanıyor. Dizindeki kıkırdak kopması nedeniyle 7 Ekim’de başarılı bir operasyon geçiren milli oyuncunun yaklaşık 2.5 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.