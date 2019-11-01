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HaberlerBeşiktaşDorukhan’a yoğun tedavi
01.11.2019 - 08:00 |

Dorukhan’a yoğun tedavi

Sakatlanan Dorukhan Toköz en kısa sürede sahalara dönebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Dorukhan’a yoğun tedavi

Aytemiz Alanyaspor’la 6 Ekim’de oynanan maçta sağ dizinden ciddi şekilde sakatlanan Dorukhan Toköz en kısa sürede sahalara dönebilmek için yoğun çaba harcıyor. Kısa zaman önce koltuk değneklerinden kurtulan siyah-beyazlı futbolcuya her gün tesislerde özel tedavi programı uygulanıyor. Dizindeki kıkırdak kopması nedeniyle 7 Ekim’de başarılı bir operasyon geçiren milli oyuncunun yaklaşık 2.5 ay sonra takımla birlikte çalışmalara başlaması planlanıyor.

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