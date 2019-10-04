Dost acı söyler!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray eski başkanı Adnan Polat gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Gül Baba Vakfı ve Macaristan’daki projeleriyle ilgili spor basınını Budapeşte’de ağırlayan Polat birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Polat şunları söyledi:



-Galatasaray Lisesi’nin başına Prof. Dr. Vahdettin Engin geldi. Fenerbahçeli ve iyi bir taraftarı. Galatasaray Kulübü üyesi değil, Fenerbahçe taraftarı. Bana sordular... ‘Saygı duyulacak bir kişiliği var Sayın Engin’in demek ki’ dedim! Adam açık açık diyor ki, ‘Galatasaray Lisesi benim canım, evim, her şeyim ama ben Fenerbahçe taraftarıyım!’ Bunu niye garipsiyorlar!

-Ben başkanken kulüpten 39 kişiyi yolsuzluktan dolayı işten attım. Bunların 35’i de Galatasaray Lisesi mezunuydu. Devre arkadaşları ile toplantılarında ‘Adnan Polat lise düşmanı’ dediler. 35 kişi oldu önce bin, aileleri ve arkadaşları ile iki bin kişi beni lise düşmanı bildi.

-Florya-Riva projesinde yaptıkları anlaşma faciaydı. Aldıkları parayı devlete ödesinler ve oraları geri alsınlar. Gayrimenkul sektörünün durumu ortadayken yapılan sözleşmeler yanlıştı. Biz eğer kalabilseydik Florya’yı tamamen alacaktık çünkü Florya artık Galatasaray’ın adresi.



‘Liseci zihniyet var’

- Galatasaray Kulübü 2011’den beri iyi yönetilmiyor. Ben burada Mustafa Cengiz’i hiç suçlamıyorum. Konuşma tarzını beğenmeyebilirsiniz ama idari ve ekonomik olarak ne kötülük yaptı? Herkes Cengiz’e vuruyor ama geldiğinde ekonomik durum ortadaydı, araziler de gitmiş... Ünal Aysal döneminde 3,5 senede 1 milyar 100 milyon dolar harcandı, Kulüp 50 senede o parayı harcamadı. Bizden hazır miras kaldı, onu yedi. Duygun Yarsuvat ‘150 milyon kayıp’ dedi, hiçbir şey yapmadılar. Dursun Özbek geldi, yaptığı anlaşmaları görüyorsunuz. Galatasaray ekonomik olarak daha kötüye gidecek.

-Eskiden saygı vardı, ortadan kalktı. Lise içinde de bölünme var. Geçmişte Galatasaray Başkanı söz söyledi mi üstüne kimse konuşamazdı. Şimdi öyle mi? Galatasaray bu işin içinden birlik-beraberlik ve yeni düzenlemeyle çıkabilir. Ama kulüpten maddi-manevi menfaati olanlar buna izin vermez! Azınlık çoğunluğu yönetmemeli. Liseci zihniyet, liselileri yönetmemeli. Yoksa sonuç bu oluyor.