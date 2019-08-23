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HaberlerBeşiktaşDouglas ve Rebocho’ya forma
23.08.2019 - 08:00

Douglas ve Rebocho’ya forma

Kartal, Göztepe karşısına Sivasspor maçına göre bambaşka bir savunma hattıyla çıkacak.

Douglas ve Rebocho’ya forma

Süper Lig’in 2. haftasında bugün Göztepe’yi ağırlayacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Teknik Direktör Abdulllah Avcı yönetiminde basına kapalı gerçekleşen antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Kartal, Göztepe karşısına Sivasspor maçına göre bambaşka bir savunma hattıyla çıkacak. Hafta başında takımla çalışmalara başlayan Loris Karius kaledeki yerini alırken, sakatlığı bulunan Domagoj Vida’nın yerine stoperde büyük ihtimalle Medel görev yapacak. Vida’nın fedakarlık yaparak sahaya çıkması durumunda Medel orta alanda yer alacak. Sivas maçının etkisiz isimleri Gökhan Gönül ve Caner Erkin’in yerlerine ise yeni transferler Douglas ve Pedro Rebocho’nun 11’de sahaya çıkmaları bekleniyor.

Douglas ve Rebocho’ya forma

 

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