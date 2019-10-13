‘Dünya beni tanıyacak’

CELAL UMUT EREN

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, iki saat barajının altında maraton yarışı tamamlayan ilk sporcu olarak tarihe geçti. Avusturya’da Viyana’da düzenlenen 42 kilometrelik maratonda 34 yaşındaki Kipchoge, yarışı 1 saat 59 dakika 40 saniye içinde ilk sırada bitirdi.

Kipchoge’nin rekoru, yarışın resmi müsabaka sayılmaması ve yarışa önde başlayan yönlendirici olması gerekçeleriyle Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından resmi dünya rekoru olarak sayılmayacak.

Buna karşın Kenyalı atlet elde ettiği başarıyı büyük bir coşkuyla yaşadı. Geçtiğimiz yıl Berlin’de de dünya rekoru kıran Kipchoge, Viyana’daki maratonu daha farklı bir yere koydu.



Yarış için şehre yerleşen, şehri tanıyan ve özel mental çalışmalar yapan 34 yaşındaki sporcu, ilginç bir motivasyonla çalıştı. Başarısının sırlarını detaylıca anlatan Eliud Kipchoge, “Berlin’e dünya rekoru için gitmiştim, Viyana’ya ise tarih yazmak için geldim. Aya çıkan ilk adam gibi tarih beni yazacak. Tıpkı onun gibi tarihe geçeceğim. İnsanlara örnek ve ilham olacağım” dedi.Başarısını ve çalışmasını anlatan Kipchoge, “Viyana’yı tanıdım, keşfettim. Ayrıca ruhsal ve mental açıdan kendimi hazırladım. Her gün ‘başaracağımı’ söyledim kendi kendime. Fiziksel çalışma kadar mental çalışma da önemli. Ben şuna inanıyorum, bir insan için ‘sınır yoktur’ kendimi iyi hissediyorum” yorumunu yaptı.

Adım adım rekor

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından resmi anlamda rekor sayılmasa da spor tarihine geçen 42 kilometrelik Viyana Maratonu’nda Eliud Kipchoge’nin adım adım rekoru görüntülendi.

Kipchoge’nin 1.59.40’a giden yolu şöyle oluştu: 5 km: 00.14.10, 10 km: 00.28.20, 15 km: 00.42.34, 20 km: 00.56.47, 25 km: 01.10.59, 30 km: 01.25.11, 35 km: 01.39.23, 40 km: 01.53.36, 42 km: 01.59.40

Haftalık çalışmalar

Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, haftalık çalışmalarına hep önem verdi. Kenya ve Viyana’da haftalık antrenmanlarını hiç aksatmayan Kenyalı, haftada zaman zaman koşularda 200 ile 230 kilometreyi buluyordu.



Antrenörü Patrick Sang’la sıkı bir çalışma yürüten Kipchoge, sürekli olarak 1.59’u planlayarak program hazırladı.