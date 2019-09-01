Dünya Drift Şampiyonu İstanbul'da belli oluyor!

İstanbul'da İBB Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Dünya Finali başladı.

Drift'in dünyaca ünlü ismi Mad Mike'tan 5 kez Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı'ya yıldız sporcuların jürisinde yer aldığı Dünya Finali'nde 17 farklı milletten 20 yarışçı mücadele veriyor.

Dev finalin sonunda 2019 yılının ‘En İyi Drift Pilotu’ belli olacak.

1 Şubat’ta Kuveyt’te başlayan elemelerin sonunda 12 şampiyon pilot dünya finalde mücadele etme hakkı kazanmıştı. Finalde Türkiye’yi, ülke elemesini ilk üç sırada bitiren Fahimreza Keykhosravi, Ali İnal ve İbrahim Yücebaş temsil ediyor.