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19.09.2019 - 15:01 | | AA

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Süleyman Atlı finalde

 

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, adını finale yazdırdı.

Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da devam eden şampiyonada milli güreşçi, yarı finalde ev sahibi ülkeden Nurislam Sanayev'i saf dışı bırakarak, altın madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli güreşçi, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist olmayı başardı.

Süleyman Atlı yarın finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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