Dünya Puzzle Hız Yarışması! Türkiye ilk kez katıldı...

Geçtiğimiz haftasonu Dünya Puzzle Federasyonu tarafından İspanya’nın Vallodid şehrinde düzenlenen ‘Dünya Puzzle Hız Yarışması’nda, Türkiye de ilk kez Puzzle Derneği’nin organizasyonu ile yerini aldı.

40 ülkeden 200’ü aşkın puzzle sever yarışmacı, üç farklı kategoride yarıştı. Pelin Çelik, Esra Yıldırım, Dilara Düğmeci, Subiye Şengez’den oluşan Türk takımı, 86 takım arasından 5.000 parça bitirerek 22. Oldu. Çift kategorisinde 500 parça puzzle ile yarışan Pelin Çelik ve Dilara Düğmeci 200 takım arasından 42.17’lik derece ile Dünya 11.si , Esra Yıldırım-Subiye Şengez çifti ise 1:30 derece ile 121. oldular. Bireysel yarışmada yine 500 parça puzzle ile yarışan Dilara Düğmeci 51., Pelin Çelik 94., Subiye Şengez 110.’luk elde ettiler.

Takım yarışında Çek Cumhuriyeti Dünya Şampiyonu olurlen, çift kategorisinde İspanya, bireysel kategoride ise Cek Cumhuriyeti birinciliği aldı.

Türkiye’de ilk ve tek olan ve geçtiğimiz yıl kurulan Puzzle Derneği’nin önderliğinde ilk defa Türk puzzle’cılar yurtdısında gerçekleşen uluslararası bir yarışmaya katılıp, bu alanda da Ülkemizi temsil etmiş oldu.