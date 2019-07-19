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HaberlerKayserispor42 milyon euroluk Jackson Martinez, Kayserispor'un teklifini kabul etti...
19.07.2019 - 09:56| Fanatik

42 milyon euroluk Jackson Martinez, Kayserispor'un teklifini kabul etti...

2016'da Atletico'dan 42 milyon euro karşılığında Çin’in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan Jackson Martinez'in Kayserispor'dan gelen teklifi kabul ettiği ileri sürüldü.

42 milyon euroluk Jackson Martinez, Kayserispor'un teklifini kabul etti...

Kadrosunu genç oyuncularla takviye eden Kayserispor, forvet için ise taraftarını heyecanlandıracak bir ismin peşine düştü. Çin’de Guangzhou Evergrande’den 32 yaşındaki Jackson Martinez her an Kayserispor forması giyebilir.

Transferde Mensah, Abdennour, Poulain, Djedje, Miguel Lopes gibi önemli yabancıların yanı sıra Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Mert Kula, Emirhan Civelek ve Ziya Alkurt gibi potansiyel yerlilere imza attıran Kayserispor, ses getirecek takviyeyi forvet hattına yapacak.

Sarı-Kırmızılılar’ın gündeminde dünyaca ünlü bir yıldız var: Jackson Martinez... 2016 yılında Atletico Madrid’den 42 milyon Euro bonservis bedeliyle Çin’in Guangzhou Evergrande takımına transfer olan forvet, sözleşmesinin sona ermesine 6 ay kala Kayserispor’dan gelen teklifi kabul etti.

27 maç oynadı

Başkan Erol Bedir’in imza aşamasına kadar geldiği, Uzakdoğu ekibiyle kalan pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi açıklamanın yapılacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon kiralandığı Portekiz’in Portimonense takımında 27 maça çıkan Kolombiyalı forvet, 9 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

 

 

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