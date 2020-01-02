Dünya'da 2019 böyle geçti: Futbola kadın eli değdi

HAZIRLAYAN: ONUR DİNÇER

Fransa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIFA Kadınlar Dünya Kupası, kadın futbolunda tarihin en çok ilgi gören turnuvası olarak kayıtlara geçti. Organizasyona olan büyük ilgi, kadın futboluna olan yatırımların artmasını, bu alanda büyük ilerlemeler kaydedilmesini tetikledi.

Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı’nın, finalde Hollanda’yı 2-0 mağlup ederek şampiyon olduğu turnuva, statların hemen hemen her maçta dolu olmasıyla dikkat çekti. Dev organizasyonu evlerinde televizyonları başında 1 milyar 120 milyon kişi izledi, bu rakam yeni rekor oldu. Kanada’nın ev sahipliğindeki bir önceki Dünya Kupası’na göre (764 milyon) yüzde 30 artış gösterildi.

Lyon’da oynanan ABD-Hollanda karşılaşması, FIFA Kadınlar Dünya Kupası tarihinin en çok izlenen maçı oldu. Tribünde 58 bin taraftarın bulunduğu final mücadelesi için, 82.18 milyon ortalama canlı izlenme oranı tespit edildi, bir önceki turnuvanın finalinden (52.56 milyon) %56 daha çok izlendi. Yine final maçı, toplamda ise 263 milyon tarafından canlı izlendi.

ABD Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe, turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Sportif başarı kadar, Amerikalı futbolcuların erkek meslektaşlarıyla eşit ücret talepleri de organizasyona damga vurdu. Rapinoe, kadın futbolunda ekonomik iyileştirmeler yapılmasına katkıları nedeniyle de öne çıkan bir figür haline gelmeyi başardı.

Trump'a sözü olay yarattı

ABD kaptanı Rapinoe, eşit ücret taleplerinin sözcüsü haline gelirken, cinsiyetçi ve eşitsizlikçi politikalarından dolayı eleştirdiği kendi ülkesinin başkanı Donald Trump’a başkaldırmaktan da geri durmadı. ABD Başkanı tarafından çağrılması halinde Beyaz Saray’a gitmeyeceğini açıklaması büyük yankı uyandıran Rapinoe, bir ödül de FIFA Yılın Kadın Futbolcusu seçildiği Milano’daki gecede, FIFA Yılın Erkek Futbolcusu ödülü alan Barcelonalı Lionel Messi ile birlikte aldı.

Bütçe ikiye katlandı

FIFA, kadın futboluna ayırdığı bütçeyi iki katına, 1 milyar dolara yükseltti. 2023’te yapılacak Kadınlar Dünya Kupası’nda takım sayısı 24’ten 32’ye çıkartıldı. UEFA, Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne gruplu format getirdi. Avrupa’da kadın futbolcu sayısını 2024’e kadar iki katına

Ronaldo'yu geride bıraktı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü, Barcelona’nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi kazandı. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2015 yıllarının ardından bu ödüle layık görülen 32 yaşındaki Messi, altı kezle Altın Top’u en fazla kazanan futbolcu olmayı başardı, ödülü beş kez kazanan Ronaldo’yu geride bıraktı. Barcelona’da attığı 36 golle La Liga şampiyonluğu yaşayan Messi’yi oylamada Liverpool’dan Virgil van Dijk ikinci, Juventus’tan Ronaldo üçüncü sırada takip etti.

İngiliz baharı, Liverpool patlaması

İngiltere’nin Liverpool takımı, Avrupa’da futbola damga vuran takım oldu. Madrid’deki Wanda Stadyumu’nda oynanan final maçında Tottenham’ı 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Liverpool, bir numaralı kupada toplamda altıncı şampiyonluğunu yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi’nin final maçıysa Bakü’de oynandı. İki İngiliz takımı da orada karşı karşıya geldi. Arsenal’i 4-1 mağlup eden Chelsea mutlu sona ulaştı. Avrupa futbolunun iki finalinde 4 İngiliz takımının bulunması, dikkate değer gelişmelerinden biriydi. İstanbul’da oynanan Süper Kupa’yı, Chelsea’yi penaltılarda 5-4 mağlup eden Liverpool müzesine götürdü. Dünya Kulüpler Kupası finalinde de Flamengo’yu geçen Jurgen Klopp’un Liverpool’u, seneyi üç kupayla tamamladı.

Nadal'dan rekor vuruş

Fransa Açık’ta bir kez daha mutlu sona ulaşarak bu turnuvada 12. kupasını kazanan Rafael Nadal, ‘bir grand slam’i en çok kazanan tenisçi’ rekorunu eline geçirdi. Kadınlar tenisindeyse sürpriz isimlerin zirveye çıkışına tanıklık edildi.

Rafael Nadal ve Novak Djokovic, erkekler tenisinde geride kalan senenin en kazançlı isimleri oldular. Roland Garros ve ABD Açık olmak üzere iki grand slam kazanarak kapattığı sezonda Fransa Açık’taki zaferi İspanyol rakete bir rekoru getirdi. Bu turnuvada 12. kupasını elde eden Nadal, Avustralyalı Court ile paylaştığı ‘bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi’ rekorunu kırdı. 2019’u, büyük turnuvalardaki 19 şampiyonluk sayısıyla tamamladı.

Novak Djokovic’in bir önceki senede başlayan çıkışı da sürdü. Yaklaşık iki yıllık bir gerileme dönemi geçiren Sırp tenisçi, geride bıraktığımız yıla da iki grand slam zaferi sığdırarak bu iyiye gidişini sürdürdü. Avustralya Açık ve Wimbledon’da elde ettiği zaferlerle toplam grand slam şampiyonluğu sayısı 16’ya yükseldi.

Kadınlar tenisi ise yeni şampiyonların vitrine çıktığı bir yıla sahne oldu. Fransa Açık finalinde Vondrousova’yı yenerek kupaya uzanan Avustralyalı Ashleigh Barty, ilk grand slam şampiyonluğunu elde ederken, ABD Açık finalinde Serena Williams’ı geçerek mutlu sona ulaşan 19 yaşındaki Kanadalı Bianca Andreeescu da ilk kez böylesi bir başarıya sahip oldu. Wimbledon finalinde de Halep’e boyun eğen Serena Williams ise annelik sonrası döndüğü kortlarda yeniden kupalara uzanma hedefinin yine uzağında kalmaktan kurtulamadı.

Yok böyle seyirci

Alexander Zverev ile Roger Federer’in Meksika’daki oynadıkları gösteri maçı, tenis tarihinin en çok seyirciyle oynanan müsabakası olarak tarihe geçti. Plaza de Toros boğa güreşi arenasında düzenlenen organizasyonu 45 bin kişi takip etti. Önceki rekor Serena Williams ile Kim Clijsters’ın 2010 senesinde Belçika’da oynadıkları bir müsabakaya aitti.

Bir ilki başardılar

İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa maçında kadın hakem üçlüsü düdük çaldı. Baş hakem Stephanie Frappart ve yardımcıları Manuela Nicolosi, Michelle O’Neal ile birlikte ilk kez bir UEFA müsabakasında final niteliğinde bir maçı kadın hakem üçlüsü yönetti.

Kanada'nın gururu oldu

NBA finalinde Golden State Warriors’ı 114-110 yenen Toronto Raptors, seriyi 4-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer Toronto’nun tarihindeki ilk şampiyonluk oldu. Kanada kulübü Raptors, ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu oldu.

Raptors’ın all-star forveti Kawhi Leonard, 28,5 sayı, 9,8 ribaunt, 4,2 asist, 2 top çalma ortalamalarıyla tamamladığı 2019 NBA finalinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Play-off’ları 732 sayıyla bitiren Leonard, 1992’de 759 sayı atan Michael Jordan ve 2018’de 748 sayı kaydeden LeBron James’in ardından play-off tarihinin üçüncü en skorer performansına imza attı.

Şampiyon İspanya

Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası finalinde İspanya, Arjantin’i 95-75 yenerek şampiyon oldu. Çin’deki organizasyonda İspanya, tarihinde ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. İlk şampiyonluğunu bir başka Uzak Doğu ülkesi Japonya’da 2006’da yaşayan İspanyollar, 13 yıl sonra tekrar altın madalyaya uzandı.

Schumacher'e yaklaştı

Motorsporlarının zirvesi olan Formula 1’de şampiyonluğa Lewis Hamilton ulaştı. Mercedes’in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix’sini takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın arkasında 2. sırada tamamlayarak bitime 2 yarış kala kariyerinin 6. şampiyonluğunu garantiledi, bir şampiyonluk daha kazanması halinde efsane pilot Michael Schumacher’e ait olan 7 şampiyonluk rekorunu egale etmeye yaklaştı. Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes ise takımlar klasmanında şampiyonluğu elde etti.

Marquez'in 6. harikası

MotoGP’de şampiyon Marc Marquez oldu. Tayland yarışını kazanarak bitime dört hafta kala mutlu sona ulaşan Marquez, MotoGP’de 2013, 2014, 2016, 2017 ve 2018’den sonra 6. kez mutlu sona ulaştı. Daha önce 125cc ve Moto2’de de birer zafer elde eden Marquez, kariyerinin ise 8. şampiyonluğunu yaşadı.

İki saatin de altına indi

Maratonda dünya rekorunu elinde bulunduran Kenyalı atlet Eliud Kipchoge, Viyana’da rekor denemesi için özel olarak hazırlanan Prater Parkı’nda turu 1 saat 59 dakika ve 40,2 saniye ile bitirdi. Parkur Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği tarafından hazırlanmadığı için rekor resmi olarak tanınmasa da, bir maratonun iki saatin altında koşulamayacağına dair genel kanı yıkıldı. 34 yaşındaki sporcu, resmi olarak dünya rekorunu 2018’deki Berlin maratonunda 2 saat 1 dakika ve 39 saniye ile kırmıştı.

Cimnastiğin kraliçesi

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda ABD’li Simone Biles, madalya sayısını 21’e çıkardı. Biles, Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası tarihinde en fazla madalya kazanan kadın sporcu unvanını elde etti.

Genç ve de Kolombiyalı

106. Fransa Bisiklet Turu’nu, Ineos takımının Kolombiyalı sporcusu Egan Bernal kazandı. Bernal, organizasyonu 82 saat 57 dakikada tamamlayarak kariyerindeki ilk büyük tur birinciliğine ulaştı. Bernal böylece turu kazanan ilk Kolombiyalı ve son 110 yılın en genç Fransa Bisiklet Turu şampiyonu oldu.

Rusya'ya WADA darbesi

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping kurallarına uymadığı gerekçesiyle Rusya’yı 4 yıl boyunca olimpiyat ve dünya şampiyonalarından men etti. Rusya Milli Marşı ve bayrağı, 2020 Tokyo Olimpiyatları ile 2022 FIFA Dünya Kupası’nda yer alamayacak. Rus sporcular, doping testinden geçmeleri halinde olimpiyat bayrağıyla Tokyo 2020’ye katılabilecek.