Dünyanın en iyisi!

Avrupa'nın en önemli 5 liginden biri olan La Liga, 2018-19 sezonunda bambaşka bir vizyon ve hazırlıkla yola çıktı. İspanya'nın en büyük futbol ligi, dünyanın da en iyisi olma yolunda önemli adımlar atıyor.

Özellikle ortaya çıkan rakamlarla dikkat çekici bir görüntü gözüktü. Uluslararası anlamda da adımlar atan La Liga, 85 yayıncı kuruluş vasıtasıyla 182 ülkede futbolseverlerle buluşuyor.

La Liga özellikle reytinglerde 2015-16 sezonunda 2.1 milyar iken 2017-18 sezonunda 2.7 milyara çıkarak, yüzde 29.1'lik artış yakaladı. La Liga'nın Türkiye ayağında da ilginç rakamlar göze çarpıyor.

La Liga, 15 milyon taraftarla, en fazla takip edilen lig konumunda. Taraftarların gözü de 13 milyonla Barcelona ve Real Madrid'de. Global sıralamada da İspanya, FIFA sıralamasında birinci sırada geliyor.

Bu da futbol ligine pozitif bir etki yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi büyük turnuvalarda son 11 yılda da La Liga etkisi var. Son 11 yılın 8'in Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya'dan çıktı. Son 11 yılın 7'sinde de Avrupa Ligi şampiyonu yine La Liga'dan geldi. Avrupa'nın ilk 6 takımı arasında da 4 İspanyol kulübü yer alıyor. Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona ve Sevilla sıralamada arka arkaya geliyor.

Dijital gelişim

La Liga'nın Türkiye'deki gelişimi her yönden öne çıkıyor. Hem dijital hem de sosyal medyada da La Liga'ya ilgi büyüyor. Dijital medyada kullanıcı yüzde 24 artarken, sosyal medyada da yüzde 15 büyüdü.

2017-18 sezonunda da televizyonda izlenme oranı yüzde 10.6 artmış durumda.

Sportsnet ile anlaşma

İspanya futbol ligi La Liga, Türkiye'de de oldukça aktif bir rol üstlendi.

Türkiye'nin spor sektöründe en köklü pazarlama ajanslarından SportsnetGroup ile stratejik iş birliği anlaşması yaptı. Brand&Sport Summit 2017'de de La liga oturumu gerçekleşmişti.

El Clasico farkı

Dünyanın en büyük derbilerinden biri olarak kabul edilen Barcelona-Real Madrid derbisi de büyük ilgi topluyor.

El Clasico olarak bilinen derbi, sezonda 2 kez ligde oynanıyor. 90'dan fazla ülkede canlı yayınlanıyor. Maç başına 400 milyon izleyiciye ulaşıyor. 370 milyonda maç başına sosyal medya kullanıcısı bulunuyor.

99 bin 264 kişilik katılımla 71 bin 088'lik Superbowl'u geçmiş durumda.

Özel yenilikler

La Liga'da yeni sezonda göze çarpan yenilikler mevcut. İlk olarak artık şampiyon takımın formasının kollarında özel bir arma oluyor.

Bu sezon Barcelona'nın taşıdığı arma ile şampiyon belli oluyor. Ayrıca devre arasına kadar olan ligin ilk yarısını lider bitiren takıma, 'Kış Şampiyonu' ödülü veriliyor.