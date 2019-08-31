Dünyanın gözü Çin'de

ÜMİT AVCI

E Grubu’nda yer alan A Milli Basketbol Takımımız, ABD, Çekya ve Japonya arasında 2. tur vizesi arayacak. Cedi, Furkan ve Ersan gibi üç NBA yıldızımızın da kadroda bulunacağı dev organizasyondaki asıl hedef olimpiyatlara katılım hakkını kazanarak tarih yazmak olacak

Dünya Basketbolu’nun kalbi Çin’de atacak. 32 takımla bugün start verilecek 2019 Dünya Kupası’nda şampiyon 15 Eylül tarihinde Pekin’de oynanacak final maçı sonrası ortaya çıkacak.

TOTAL’in ana sponsoru olduğu A Milli Basketbol Takımımız da E Grubu’nda şampiyonaya başlayacak ve kupanın 1 numaralı favorisi olarak gösterilen ABD ile ilk turda karşılaşacak. Millilerimiz ilk 2 içine girmesi durumunda son 16 takım arasına kalmış olacak ve Olimpiyat elemeleri oynama hakkı kazanacak. Ancak 2. turda elde edilecek bir başarı, belki de çok daha erken Olimpiyat sevincini Türkiye’ye yaşatacak.

Millilerimiz’in eleme oynamadan Olimpiyat vizesi alması için Avrupa kıtasının ilk iki takımından birisi olması gerekecek. Çünkü yeni formata göre her kıtanın ilk iki takımı Olimpiyat vizesi alacak. Yeni formatta oldukça sıkıntılı bir kura çeken millilerimizin işi 2. tura yükselmesi durumunda da kolay olmayacak. Çünkü E Grubu’nun 2 takımı, F Grubu’ndan gelecek iki takımla yeni bir grup oluşturacak.

F Grubu’nda Antetokounmpo’lu Yunanistan dışında, Karadağ, Brezilya ve Yeni Zelanda gibi ekiplerin bulunması, buradan gelecek iki takımla oluşacak yeni gruptan da sadece 2 takımın tur atlayacak olması, işlerin ne kadar zor olacağını gösteriyor. Çünkü her iki turda da bir sıranın ABD tarafından alınmasına kesin gözüyle bakılırken, millilerimiz muhtemelen kalacak tek bilet için yarışacak.

Millilerimizin maç programı

1 Eylül Pazar

11.30 Türkiye-Japonya

3 Eylül Salı

15.30 ABD-Türkiye

5 Eylül Perşembe

11.30 Türkiye-Çekya