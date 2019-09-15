Dünyanın gözü futbolda

CELAL UMUT EREN

UEFA, özel bir çalışma yayınladı. UEFA’nın resmi internet sitesi üzerinden, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin başlamasına sayılı günler kala sosyal medya ve internet siteleri üzerinden futbolun gücü araştırıldı.

Özellikle 2019 yılında futbolun diğer spor branşlarıyla olan farkının daha da açıldığı aktarıldı. Sosyal medya mecralarının tümü ortaya konup, futbolun 517 milyon takipçiye ulaştığı bildirildi.

Buna göre futbolun, ikinci sırada gelen 129 milyon takipçili basketbolu ciddi anlamda geçtiği savunuldu. Yarım milyarı aşan takipçi sayısıyla futbol etkileşiminin dikkatlerden kaçmadığı anlatıldı.

NBA’e fark attı

Ayrıca dünya üzerindeki tüm spor ligleri de yayınlanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin nasıl atağa geçtiği gösterildi. 2019 yılında Şampiyonlar Ligi’nin sosyal medya platformlarında toplam 136 milyon takipçiyle birinci sıraya çıktığı vurgulandı.

NBA 116 milyon takipçiyle ikinci basamakta gelirken, İngiltere Premier Lig’in 93 milyon takipçisi var. La Liga 85 milyon takipçiyle 4., FIFA Dünya Kupası da 74 milyon takipçi ile 5. sırada.

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nin gösterdiği gelişim öne çıkarılırken, UEFA Avrupa Ligi’nin de 6. sırada olduğu anımsatıldı. Bununla beraber UEFA’nın bir diğer sosyal medya hesabı; UEFA EURO 2020 de sosyal medyada en çok takipçili 7. hesap oldu.

Türkiye ilk 10’da

Sosyal medyanın yanı sıra internet sitelerine ziyaret oranları da UEFA’nın gündemine girdi. Buna göre UEFA’dan açıklanan rakamlarda, Türk kulüplerinin internet sitelerindeki etkileşim ve ziyaretçi trafiği de dikkat çekti.

İlk sırada 3 milyon 643 bin ziyaretçiyle İngiliz kulüpleri geliyor. İkinci basamakta Almanya, 2 milyon 198 bin ziyaretçiyle öne çıkıyor.

Üçüncü sırada ise İspanya 1 milyon 641 bin takipçiyle duruyor. Türkiye de 899 bin ziyaretçiyle hemen 7. sırada yer alıyor.

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın internet sitelerindeki etkileşim öne çıkıyor. İlk 10’daki en sürpriz ülke 10. sıradaki Polonya oldu. Polonya kulüplerinin siteleri 672 bin ziyaretçi ortalaması aldı.

Real Madrid farkı

UEFA, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi’ne katılan 80 takım arasında Real Madrid, en fazla takipçili kulüp olarak öne çıktı. Bütün sosyal medya platformlarında 222 milyon takipçiye ulaşan Real Madrid, birinci sırada geliyor.

Barcelona da 213 milyon takipçiyle ikinci durumda. İngiltere Premier Lig’de 7 yıldır şampiyon olamamasına rağmen Manchester United, 124 milyon takipçiyle 3. oldu. Chelsea 79 milyon ve Juventus 73 milyon takipçi sayısıyla ilk 5’e giren kulüpler. Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa galibi Liverpool’un ilk 5’in dışında kalması gözlerden kaçmadı.