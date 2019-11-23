Durdu teyzeye Hülya Avşar'dan davet

Toroslar Belediyesi'nin açtığı tenis kursunda 9 yaşındaki torunu Toprak ile birlikte tenis öğrenen 67 yaşındaki Durdu Lale, "Tek rakibim Hülya Avşar" diyerek, tenis sporuna ilgisiyle bilinen oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar ile tenis maçı yapmak istediğini söylemişti. Önce sosyal medya hesabından ardından da menajeri aracılığıyla Toroslar Belediyesine ulaşan Hülya Avşar, Durdu Laleyi 8 Aralıkta yapılacak Hülya Avşar Tenis Turnuvasının gösteri maçına davet etti.

"DUYARLILIĞI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Durdu Lalenin hayalini gerçekleştirmesine vesile oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ilçede 7den 70e spor yapmak isteyen herkesi desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi. Ünlü sanatçı Hülya Avşara da teşekkür eden başkan Yılmaz, Belediyemiz tenis kursiyerlerinden Durdu Lale ve torunu Toprakı 8 Aralıkta yapılacak tenis turnuvasına davet eden Hülya hanıma gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz dedi.