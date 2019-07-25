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25.07.2019 - 16:56

Durica emekli oldu, hocalığa başladı

Jan Durica 37 yaşında futbolu bıraktı, ülkesinin ikinci ligindeki bir takımın yardımcı antrenörü oldu.

Durica emekli oldu, hocalığa başladı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
Trabzonspor’un eski futbolcusu Jan Durica, aktif futbolculuk hayatını sonlandırdı. Bordo-mavili ekiple yollarını ayırdıktan sonra Çekya’nın Dukla Prag ekibine giden ve bir süre burada top koşturan Slovak futbolcu, bu sezonun bitimiyle birlikte kulüpsüz kalmıştı.


37 yaşında olan Jan Durica kramponlarını asmaya karar verdi. Futbolculuktan emekliye ayrılan deneyimli isim yeni işini ise hemen buldu. Teknik direktörlüğünü Josef Dozcan’ın yaptığı Slovakya ikinci lig ekiplerinden Petrzalka’da yardımcı antrenörlük görevine getirildi.


Kulübün sitesine bir açıklama yapan Durica şunları söyledi: “Artık beni yeni bir şeyler bekliyor. Kariyerimi sonlandırma ve futbolculuktan antrenörlüğe geçme kararı kolay bir karar değildi. Burada bir geleceğim olup olmadığını göstermesi açısından benim için bir sınav olacak. Bu yeni meydan okumaya hazırım”.

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