Durmisi’de sorun çıktı

Luiz Gustavo’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Yönetimi, diğer hedefi Rıza Durmisi’nin Lazio’dan istenen sağlık raporları olumsuz çıkınca transferi askıya aldı. Hasan Ali Kaldırım’ın bir ay daha sahalardan uzak kalacağı gözönünde bulunduğunda ise sarı-lacivertliler ya transferin son gününde bir sürprize imza atarak yeni bir oyuncuya yönelecek, ya da Dirar sol bekte oynamaya devam edecek.