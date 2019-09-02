Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeDurmisi’de sorun çıktı
02.09.2019 - 08:00

Durmisi’de sorun çıktı

Fenerbahçe Yönetimi, Rıza Durmisi’nin Lazio’dan istenen sağlık raporları olumsuz çıkınca transferi askıya aldı.

Durmisi’de sorun çıktı

Luiz Gustavo’da mutlu sona ulaşan Fenerbahçe Yönetimi, diğer hedefi Rıza Durmisi’nin Lazio’dan istenen sağlık raporları olumsuz çıkınca transferi askıya aldı. Hasan Ali Kaldırım’ın bir ay daha sahalardan uzak kalacağı gözönünde bulunduğunda ise sarı-lacivertliler ya transferin son gününde bir sürprize imza atarak yeni bir oyuncuya yönelecek, ya da Dirar sol bekte oynamaya devam edecek.

Ünal Karaman: “Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum”
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aboubakar Kartal’a doğru

Aboubakar Kartal’a doğru

Dirar’a nazar değdi

Dirar’a nazar değdi

Paris Saint-Germain Icardi'yi transfer ediyor!

Paris Saint-Germain Icardi'yi transfer ediyor!

Erol Bulut: "Bugün lider olduk"

Erol Bulut: "Bugün lider olduk"

Sıradaki Haber