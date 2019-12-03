Durup dururken yumruk atılmış

Trabzon Medical Park Stadı’nda maç bitiminde yumruklu saldırıya uğrayan Galatasaray Futbol Takımı Medya Sorumlusu Eray Sözen karakola gidip şikayette bulundu. Sözen’e yapılan saldırının Galatasaray’ın attığı golle ilgisi bulunmadığı ortaya çıktı. 90 dakika sonunda görevini yapmak için tribünden sahaya inmeye çalışan Sözen’e durup dururken saldırı yapıldığı belirtildi.