Duvar gibi defans

CELAL UMUT EREN

Arnavutluk karşısında alınan 1-0’lık kritik galibiyet sonrası 18 puanla gruptaki liderliğini sürdüren ay-yıldızlılarda savunma hattındaki başarı öne çıkıyor. Yeni jenerasyonun parlayan yıldızları; Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü ikilisinin performansı alkış topluyor.



Arnavutluk maçında ikinci devre Kaan Ayhan’ın yerine oyuna giren Çağlar ve 90 dakika boyunca sağlam futboluyla parlayan Merih, Teknik Direktör Şenol Güneş’ten tam not aldı. İki genç stoperin istatistikleri de Fransa maçı öncesi herkesi umutlandırıyor. Rakibin hızlı ve güçlü hücumcularına rağmen Merih-Çağlar ikilisi formda görüntüleriyle güven veriyor. Juventus’lu Merih ve Leicester City ile İngiltere Premier Lig’de adından söz ettiren Çağlar, Fransa karşısında en büyük güvencemiz olacak.



Merih, Arnavutluk önünde 90 dakikada 15 ikili mücadelenin 13’ünü kazanıp, 10 hava topunun 9’unu kaptı. 9 kez sahipsiz top kapan ve 5 defa da top uzaklaştıran 21 yaşındaki savunmacı sahanın en iyisi oldu. Çağlar da 45 dakikada 5 ikili mücadelenin 4’ünü kazanırken, 3 kez hava topu kapma başarısı gösterdi. 4 kez sahipsiz top kazanan 23 yaşındaki yıldız, 2 kez de top kaptı. Merih, yüzde 86 isabetli pas oranıyla oynarken, Çağlar da yüzde 84’ü buldu.