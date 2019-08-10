Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeDuyurdular! Fenerbahçe, Durmisi transferini bitiriyor...
10.08.2019 - 16:55| Fanatik

Duyurdular! Fenerbahçe, Durmisi transferini bitiriyor...

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir sol bek takviyesiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin Lazio'da forma giyen Riza Durmisi'nin transferini bitirmeye en yakın kulüp olduğu öne sürüldü.

Yeni sezon öncesi kadrosunu bir sol bek takviyesiyle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin uzun bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Riza Durmisi'nin transferi için devreye girdiği iddia edilmişti. İtalyan basını, siyah-beyazlıların Guingamp'tan Pedro Rebocho'yu kadrosuna katmasının ardından konuyla ilgili flaş bir habere imza attı.

Çizme'de yayım yapan Il Tempo gazetesi, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki Danimarkalı savunmacının transferi için en şanslı kulübün Fenerbahçe olduğunu yazdı. Haberde sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan başarılı savunmacı için istenen bonservis bedelininse 5 milyon euro olduğu kaydedildi.

Duyurdular Fenerbahçe, Durmisi transferini bitiriyor...

 

Fenerbahçe Sivas'ta çiçeklerle karşılandı
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fiorentina Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor

Pedro Rebocho, İstanbul'a geliyor

En güzel Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli bayram mesajları 2019

En güzel Kurban Bayramı mesajları! Sevdiklerinize gönderebileceğiniz resimli bayram mesajları 2019

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Fenerbahçe Zanka'yı resmen açıkladı!

Sıradaki Haber