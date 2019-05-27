Duyurdular! Galatasaray, Okay'a talip...

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Trabzonspor ile yollarını ayırdıktan sonra Celta Vigo’nun yolunu tutan Okay Yokuşlu, La Liga’daki ilk sezonunu son derece başarılı bir şekilde tamamladı. İngiltere’nin ardından dünyanın en önemli futbol ligi olarak kabul edilen İspanya’nın ligine yeni giden bir çok futbolcu kısa sürede adapte olmakta zorlanırken, Okay ilk maçından itibaren bulunduğu ortamı hiç yadırgamadı.

Barcelona karşısında coştu

Okay Yokuşlu La Liga’da bu sezon 30 maçta forma giydi. Bu maçların 26’sında ilk 11’de sahaya çıkarak takımın vazgeçilmez ismi oldu. Sevilla ve Villarreal maçlarında fileleri de havalandıran 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu ayın başında 2-0 kazandıkları Barcelona maçında performansıyla zirveye çıktı, maçın en iyilerinden biri olarak gösterildi.

Üç hocanın da gözdesi oldu

Celta Vigo bu sezon iki hoca değişikliği yaptı, toplamda üç teknik adamla çalıştı. Sezona Antonio Mohamed ile başlayan İspanyol ekibinde sonrasında takımın başına Miguel Cardoso geldi. Son olarak mart ayında takım, Fran Escriba’ya teslim edildi. Türk futbolcu tüm hocaların gözdesi oldu, üçünün döneminde de sürekli forma giydi.

Tottenham, West Ham ve G.Saray

Celta Vigo’daki başarılı performansı başka takımların da dikkatini çekti. İspanyol basını futbolcunun yeni sezonda farklı bir takımda forma giyebileceğini duyurdu. Takımdan ayrılabileceği belirtilen futbolcunun gönderilmek istenmediği ancak ciddi taliplerinin bulunduğuna dikkat çekildi. İngiliz ekipleri Tottenham ve West Ham United ile Galatasaray, Okay ile ismi geçen ekipler arasında sıralandı.

Emre Mor ile zıt görüntü

Okay Yokuşlu’nun performansı, aynı takımın bir parçası olan diğer Türk futbolcu Emre Mor’un durumu göz önünde bulundurulduğunda dikkat çekti. Okay’ın başarılı performansının aksine Celta Vigo’da üç ayrı teknik adam tarafından da disiplin sorunlarına bağlı çeşitli gerekçelerle kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki futbolcu, tam tersi bir görüntü çizdi.