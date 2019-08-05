Eczacıbaşı Geleceğe Smaç sezon açılışı yapıldı

Binlerce kız öğrenciyi voleybol ile buluşturan ve geleceğin yıldızlarını çıkarmaya çalışan Geleceğe Smaç projesi 2019-2020 sezonunun açılış töreni, 28 Temmuz 2019 tarihinde Marmara Eğitim Köyü Marmara Koleji Spor Salonu’nda Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, efsane liberomuz Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu, Es Voleybol Spor Kulübü Başkanı Sırma Üç, öğrenciler, antrenörler, teknik ekip ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Çevreme Değer Katarım” projeleri

Açılış töreninde 2019-2020 sezonunda kampüslerin hayata geçireceği “Çevreme Değer Katarım” temalı sosyal sorumluluk projeleri tanıtıldı. “Çevreme Değer Katarım” projeleri kapsamında;

Ankara kampüslerinde “ Her Yerde Herkesle Voleybol Oynayalım” başlığı altında huzur evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerindeki her yaştan insanlarla birlikte ‘oturarak voleybol’ oynanacak.

başlığı altında huzur evlerinde ve rehabilitasyon merkezlerindeki her yaştan insanlarla birlikte ‘oturarak voleybol’ oynanacak. Antalya kampüslerinde “Kitap Okuyorum” başlığı altında kitap bağışlarıyla Antalya kampüsünde bir kütüphane oluşturulacak. Her sabah tesis içerisinde bulunan kafeterya masalarına, bekleme odalarına ve bahçe banklarına kitaplar bırakılacak ve akşam tekrar toplanarak kütüphaneye yerleştirilecek. Belirli aralıklarla bu kitaplar okullara bağışlanacak ve yeni kitap bağışları kabul edilecek.

başlığı altında kitap bağışlarıyla Antalya kampüsünde bir kütüphane oluşturulacak. Her sabah tesis içerisinde bulunan kafeterya masalarına, bekleme odalarına ve bahçe banklarına kitaplar bırakılacak ve akşam tekrar toplanarak kütüphaneye yerleştirilecek. Belirli aralıklarla bu kitaplar okullara bağışlanacak ve yeni kitap bağışları kabul edilecek. Tekirdağ kampüsünde “Kitap Okuyalım” başlığıyla belediye ile işbirliği içinde otobüs duraklarına kitap rafları oluşturulup kitaplar yerleştirilecek, herkesin kitaplara kolay erişmesi sağlanarak, durakta bekleyenlerin kitap okumaları teşvik edilecek.

başlığıyla belediye ile işbirliği içinde otobüs duraklarına kitap rafları oluşturulup kitaplar yerleştirilecek, herkesin kitaplara kolay erişmesi sağlanarak, durakta bekleyenlerin kitap okumaları teşvik edilecek. İstanbul kampüslerinin düzenleyeceği “Anaokullarında Voleybol Oynayalım” projesinde İstanbul kampüslerine yakın olan anaokulları ziyaret edilerek ‘dön kazan voleybol’ oyunu tanıtılacak ve 5-6 yaş grubundaki çocuklarla voleybol oynanacak.

projesinde İstanbul kampüslerine yakın olan anaokulları ziyaret edilerek ‘dön kazan voleybol’ oyunu tanıtılacak ve 5-6 yaş grubundaki çocuklarla voleybol oynanacak. İzmir kampüslerinin düzenleyeceği “Suları ve Plastik Atıkları Değerlendirelim” projesi kapsamında müsabakaların yapıldığı spor salonlarında kullanılmayan plastik su şişeleri ve şişelerde yarım kalan sular toplanacak, toplanan sularla spor salonlarının bahçelerinde Türk voleyboluna damgasını vurmuş kadın voleybolcular adına dikilecek ağaçlar sulanacak.

projesi kapsamında müsabakaların yapıldığı spor salonlarında kullanılmayan plastik su şişeleri ve şişelerde yarım kalan sular toplanacak, toplanan sularla spor salonlarının bahçelerinde Türk voleyboluna damgasını vurmuş kadın voleybolcular adına dikilecek ağaçlar sulanacak. Kocaeli ve Sakarya kampüslerinin düzenleyeceği “Okullarda Voleybol Oynayalım” projesinde bölgede spor alanı olmayan okullar seçilerek okul bahçelerine voleybol sahaları kurulacak, voleybol malzemeleri temin edilerek öğrencilerle voleybol oynanacak.

projesinde bölgede spor alanı olmayan okullar seçilerek okul bahçelerine voleybol sahaları kurulacak, voleybol malzemeleri temin edilerek öğrencilerle voleybol oynanacak. Muğla kampüsünde ise “Engellilerin Yanındayız” projesi düzenlenecek. Geleceğe Smaç sporcuları ve aileleriyle birlikte engelliler için koşulacak, koşanları destekleyenlerin bağışları Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'na aktarılacak.

Sosyal sorumluluk projeleri en fazla 10 kişilik sporcu grupları tarafından yönetilecek ve en az 100 kişinin katılımı ya da katkısı ile Eylül-Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.