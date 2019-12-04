MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerVoleybol Haberleri Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0
04.12.2019 - 13:47 | | İSTANBUL (AA) -

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

 Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Itambe Minas takımını 3-0 yendi.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Itambe Minas: 0

Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini elde eden Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşılaşacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)

Itambe Minas: Gattaz, Carneiro, De Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, Blassioli,

Setler: 25-17, 25-23, 25- 16

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

 

 

 

Karşı Atak | Messi mi Virgil van Dijk mıi?
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü: 2-1

Kasımpaşa - Van Spor Futbol Kulübü: 2-1

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Malatyaspor maçı final niteliğinde

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Okan Buruk: Rakibimizde çok kaliteli oyuncular var

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Stjepan Tomas: Bize Trabzonspor maçı öncesi moral oldu

Sıradaki Haber