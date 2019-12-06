EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Guangdong Evergrande: 3-0
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler Voleybol ÅžampiyonasÄ± A Grubu'ndaki son maÃ§Ä±nda Ã‡in'in Guangdong Evergrande takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yenerek yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â
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EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nda Ã‡in temsilcisi Guangdong Evergrande'yi 3-0 yenerek yarÄ± finalist oldu.
Ã‡in'in Shaoxing kentinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada ikinci galibiyetini elde eden EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, grupta ikinci sÄ±rayÄ± aldÄ± ve yarÄ± finalde B Grubu'nu lider bitiren Ä°talya ekibi Igor Gorgonzola ile eÅŸleÅŸti.
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile Igor Gorgonzola arasÄ±ndaki yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, yarÄ±n TSÄ° 15.00'te oynanacak.
Salon: Olimpiyat Spor Merkezi
Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)
EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin GÃ¼veli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Åžebnem AkÃ¶z, Gamze Alikaya KÄ±lÄ±Ã§, Hande BaladÄ±n)
Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)
Setler: 25-21, 25-9, 25-15
SÃ¼re: 76 dakika (26, 22, 28)
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