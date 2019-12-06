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06.12.2019 - 14:16 | | Ä°STANBUL (AA)

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Guangdong Evergrande: 3-0

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler Voleybol ÅžampiyonasÄ± A Grubu'ndaki son maÃ§Ä±nda Ã‡in'in Guangdong Evergrande takÄ±mÄ±nÄ± 3-0 yenerek yarÄ± finale yÃ¼kseldi.Â

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA-Guangdong Evergrande: 3-0

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EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, FIVB KadÄ±nlar DÃ¼nya KulÃ¼pler Voleybol ÅžampiyonasÄ±'nda Ã‡in temsilcisi Guangdong Evergrande'yi 3-0 yenerek yarÄ± finalist oldu.

Ã‡in'in Shaoxing kentinde dÃ¼zenlenen ÅŸampiyonada ikinci galibiyetini elde eden EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA, grupta ikinci sÄ±rayÄ± aldÄ± ve yarÄ± finalde B Grubu'nu lider bitiren Ä°talya ekibi Igor Gorgonzola ile eÅŸleÅŸti.

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA ile Igor Gorgonzola arasÄ±ndaki yarÄ± final karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, yarÄ±n TSÄ° 15.00'te oynanacak.

Salon: Olimpiyat Spor Merkezi

Hakemler: Maamer El Keboub (Cezayir), Sumie Myoi (Japonya)

EczacÄ±baÅŸÄ± VitrA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin GÃ¼veli, Kim, Pereira, Llyod (Simge Åžebnem AkÃ¶z, Gamze Alikaya KÄ±lÄ±Ã§, Hande BaladÄ±n)

Guangdong Evergrande: Li, Rabadzhieva, Du, Yang, Zheng, Mei (Lin, Kosheleva, Xu, Cao, Yu)

Setler: 25-21, 25-9, 25-15

SÃ¼re: 76 dakika (26, 22, 28)

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