Eczacıbaşı VitrA şampiyon oldu!

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından İzmir'de organize edilen 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası maçında Vakıfbank'ı tie-break setiyle 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, 4'üncü kez kupayı müzesine götürdü. Maçın ilk 2 setini alarak 2-0 öne geçen Eczacıbaşı Vitra, rakibi skoru 2-2'a getirmesine rağmen tie-break setiyle şampiyonluğa ulaştı.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setinde üstün bir oyun sergileyen Eczacıbaşı Vitra, seti 25-14 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sete de iyi başlayan Eczacıbaşı Vitra, daha sonra toparlanan Vakıfbank'ın üst üste bulduğu sayılara rağmen 25-21'lik skorla durumu 2-0'a getirdi. Çekişmeli geçen üçüncü setin son bölümünde maç sayısını çeviren Vakıfbank, 27-25'lik skorla setlerde farkı 1'e indirdi: 1-2. Dördüncü sette etkili bir oyun sergileyen Vakıfbank, 25-20 üstünlük kurarak skoru eşitledi: 2-2. Tie-break setine 4-0'lık seriyle başlayan Eczacıbaşı Vitra, 15-11'lik skorla maçı 3-2 kazandı.

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Arzu Emiroğlu (xx)

VAKIFBANK: Milena (xxx), Maja (x), Ebrar (xx), Zehra (xx), Haak (xxx), Meliha (xxx), Gizem (xx), Cansu (xx), Pınar (x), Gözde (x), Gabi (xx)

ECZACIBAŞI VİTRA: Natalia (xxx), Ergül (xxx), Boskovic (xxxx), Kim (xxx), Yasemin (xxx), Gamze (xxx), Simge (xxx), Hande (xx), Lloyd (xx)

SETLER: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15

SÜRE: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19)

Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı VakıfBank'ı 3-2 yenerek kazanan Eczacıbaşı VitrA, kupasını aldı.

İzmir TVF Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada rakibini 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA'ya kupası, maçın ardından düzenlenen törende, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik tarafından verildi.

Maçta yenilen VakıfBank takımı, madalyalarını federasyon yönetim kurulu üyeleri Bahar Mert Üçoklar ve Salih Yıldız'dan aldı.

Öte yandan, maçın en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic, seçildi. Kupanın sahibi Eczacıbaşı VitrA oyuncuları büyük sevinç yaşarken, voleybolcular taraftarlarla bol bol fotoğraf çektirdi.