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25.11.2019 - 10:37 | | İSTANBUL (AA)

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi LP Salon

Eczacıbaşı VitrA, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın LP Salo'ya konuk olacak.

Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi LP Salon

Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. haftasında yarın Finlandiya temsilcisi LP Salo ile deplasmanda karşılaşacak.

Salo kentindeki Salohalli Spor Salonu'ndaki karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA, A Grubu'ndaki ilk maçında Fenerbahçe Opet'i 3-2 yendi. LP Salo ise grubundaki ilk maçında Polonya ekibi Budowlani'ye deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

 

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