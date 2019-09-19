Eda Erdem: Türk Kadınının gücünü gösteriyoruz

Eda Erdem'in açıklamaları şu şekilde;

Avrupa Şampiyonası süresince 'Türk kadınının gücünü gösteriyoruz' şeklinde bir ifaden vardı. Her zaferden sonra böyle mi düşünüyorsun?

Türkiye'de çok büyük bir şey başardık. Ülke olarak sporda bu tarz başarılara çok ihtiyacımız vardı. Maçlardan sonra söylediğim gibi bu başarıları Türk kadınına armağan ettiğimi dile getiriyorum. Kadınlara ülkemizde verilen değerin yeterli olmadığını düşünüyoruz. Bizlerde Türk kadınlarına ve genç kızlara güzel bir örnek temsil ediyoruz, şu an Türkiye'nin her yerinde voleybol konuşuluyor çok güzel geri dönüşler var o yüzden de çok mutluyuz.

32 yaşındasın, normalde sporcuların performansı yaş aldıkça düşer ancak senin fark yaratan bir performansın var bunu neye bağlıyorsun?

Spor için yaşlı bir yaşım var her ne kadar kendimi 22 yaşında hissetsem bile. Ben sahadayken kendimi oranın sahibi gibi hissediyorum bu performansı gösterirken de çok fazla etken var. Yaptığım spor, yediğim yemek, uyku düzenim var. yaş ilerledikçe vücudunuza iyi bakmanız lazım çok fazla fedakarlık yaptığımı düşünüyorum.

Fenerbahçe olarak bu sezon hedefiniz nedir?

Bu sezon çok fazla ilgi görüyoruz. Niyetimiz özlenen sarı-meleklerin tekrardan her kulvarda şampiyon olması. Tekrardan Türkiye şampiyonu olmak istiyorum, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak istiyorum. Çok iyi bir takımız çok iyi transferler yaptık, amacımız bu.