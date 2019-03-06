Eden Hazard için tam 140 milyon euro!

Real Madrid'e transferi yılan hikayesine dönen Eden Hazard için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde "Geleceğim için ne yapacağıma karar verdim" diyen Belçikalı yıldız için Barcelona'nın da devreye girdiği iddia edildi. İspanyol basını, ezeli rakibine çalım atmak isteyen Katalan devinin 140 milyon Euro'yu kasasından çıkarmaya hazır olduğunu ifade etti. Chelsea ile sözleşme yenileme görüşmelerini askıya alan 28 yaşındaki oyuncu için alternatif tekliflerin de hazır olduğu kaydedildi.

COUTINHO DA MASADA

Barcelona'nın geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı ve performansından memnun olmadığı Brezilyalı 10 numara Philippe Coutinho'yu da takasta kullanmayı düşündüğü belirtildi. Bu sezon 38 maçta 8 gol ve 5 asistle oynayan Coutinho'nun ise Ada'yı dönmeye sıcak bakmadığı bildirildi. Tüm bu gelişmeler sonrasında "Çocukluk hayalim Real Madrid" diyen Hazard'ın, ne yapacağı merakla beklenirken; Chelsea'nin sezon sonunda tecrübeli oyuncuyu kesin olarak elden çıkaracağı ifade edildi. (Fotomaç)