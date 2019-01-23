Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Eden Hazard Real Madrid ile anlaştı iddiası
23.01.2019 - 08:31 |

Eden Hazard Real Madrid ile anlaştı iddiası

Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard'ın, Real Madrid ile ön protokol imzaladığı iddia edildi.

Eden Hazard Real Madrid ile anlaştı iddiası

Real Madrid transferde yılın bombasını patlatıyor.

İspanyol ekibinin aylardır gündemde olan Eden Hazard ile ön anlaşma yaptığı iddia edildi. Diario Sport'un haberine göre, Real Madrid Hazard ile ön anlaşma imzaladı.

Bu anlaşmaya göre Hazard yılda 13 milyon euro kazanacak. 5 yıllık sözleşmede ayrıca Hazard'ın Ballon d'Or'u kazanması halinde 1 milyon euro, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu halinde ise 1.5 milyon euro bonus alacağı öğrenildi.

Hazard ise son dönemde Real Madrid ile ilgili gelen sorulara, "Chelsea'de mutluyum. Burada kalmak için sebeplerim var. Ancak Real Madrid e benim çocukluk hayalim." ifadelerini kullanmıştı.

Hazard bu sezon Premier Lig'de Chelsea formasıyla 22 maçta 10 gol atarken, 10 asist yaptı. Belçikalı yıldız tüm kulvarlarda ise 28 maçta 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

Sıradaki Haber