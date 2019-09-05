Ediz Bahtiyaroğlu ölümünün 7 yılında anılıyor! Ediz Bahtiyaroğlu kimdir?

Ediz Bahtiyaroğlu 2 Ocak 1986 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Evinde geçirdiği kalp krizi geçirerek vefat eden Ediz Bahtiyaroğlu'nun ölümünün üzerinden tam 7 yıl geçti. Futbola olan aşkı ailesine olan bağlılığını bir gün olsun kaybetmeyen Ediz Bahtiyaroğlu'nun hayat hikayesi ölümünden sonra milyonlarca futbolseveri gözyaşlarına boğdu. Futboldan kazandığı ilk büyük para ile annesine hediye alan Ediz Bahtiyaroğlu, anne babasının bu zorlu mücadele yaptıklarını bir gün olsun unutmadı.

Ediz Bahtiyaroğlu, 5 Nisan 2009'da Ankara Hilton Otel'de düzenlenen törende Gizem Yurtoğlu'yla nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini Aykut Kocaman'ın taktığı törene; Kulüp Genel Müdürü Ender Yurtgüven, Sportif Direktör Hasan Çetinkaya ve futbolcular da katıldı

5 Eylül 2012 günü evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiştir. Galatasaray'dan Eskişehirspor'a transfer edilen Necati Ateş de antrenman öncesinde Ediz'in 2 numaralı formasını giyerek basın toplantısına katılmış ardından da tesislerde taraftarları selamlamıştı. Necati Ateş'in de Ediz'in ölümüne çok üzüldüğü kaydedildi. Ediz, ölmeden birkaç saat önce Twitter'dan yeni takım arkadaşı Necati Ateş'e takılmıştı. Necati'nin törende Ediz'in formasını giymesi üzerine genç oyuncu Twitter hesabında "Abi formamda gözün var galiba:)))" yazmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eskişehirsporlu futbolcu Ediz Bahtiyaroğlu'nun vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, Ediz Bahtiyaroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, Eskişehirspor'a ve futbol camiasına başsağlığı dileriz denildi.

Kulüp Takımları Kariyeri

Ediz, futbola Bursaspor'un altyapısında başladı. 17 yaşına kadar Bursaspor'un PAF takımında forma giydi. O sene takımı küme düşünce 1. Lig'de oynamak yerine Ankaraspor'a transfer olmayı seçti. Ankaraspor'un da PAF takımında denenirken takımın başında olan Samet Aybaba Ediz'in bonservisini Bursaspor'dan satın aldı. Ankaraspor A Takımı ile ilk maçını UEFA Intertoto Kupası'nda oynadı.

O maçtan sonra hazır olmadığı gerekçesiyle Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiralandı. Orada yaşadığı şampiyonluğun ardından Ankaraspor'un hazırlık kampına katıldı ve Aykut Kocaman tarafından kadroya dahil edildi. Süper Lig'deki ilk maçına 4 Ağustos 2006'da Galatasaray karşısında 79. dakikada oyuna girmesiyle çıktı. Daha sonra 10 maç forma giymeyen Ediz, 30 Eylül 2006'da ilk 11'de çıktığı Sivasspor maçıyla tekrar sahalara dönerek takımın kadrosunun değişmezleri arasına girdi. Ediz 2011-12 sezonunda Eskişehirspor'a transfer olmuş ve 10 maç takımının formasını giymiştir. 2012-13 sezonunda ise 2 maçta forma giymiştir.

Millî takım kariyeri

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla 15 Kasım 2006'da ilk kez Danimarka karşısında forma giymiştir. Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımıyla toplamda 11 kez millî olup 1 gol atmıştır.

21 yaşını dolduran Ediz, Ocak 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımı teknik direktörü Safet Sušić ile görüştükten sonra, 5 Şubat 2010'da Bosna-Hersek millî futbol takımında oynayacağını açıklamıştır. Buna rağmen millî takımda forma giyememiştir.