2020 Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maÃ§Ä±nda TÃ¼rkiye'ye 1-0 yenilen Arnavutluk'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Edoardo Reja, iyi bir futbol ortaya koymalarÄ±na raÄŸmen sahadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Edoardo Reja, Ãœlker StadÄ±'ndaki karÅŸÄ±laÅŸma sonrasÄ±nda dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Evet bugÃ¼n kaybettik ama iyi bir oyunla kayÄ±p oldu. TÃ¼rkiye'nin gittiÄŸi Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda oldukÃ§a iyi iÅŸler yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve onlara Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda baÅŸarÄ±lar diliyorum. TÃ¼rkiye'nin Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ±nÄ± istiyorum ki bizim performansÄ±mÄ±z daha iyi bir hale gelsin." ifadelerini kullandÄ±.Â

"TÃ¼rkiye gibi Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. Bunun maÃ§tan Ã¶nce de farkÄ±ndaydÄ±k. Fizik, teknik ve yetenek olarak gÃ¼Ã§lÃ¼ bir ekipti." diyen Reja ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Buraya gelmekteki amacÄ±mÄ±z yÃ¼rekli bir oyun ortaya koymaktÄ±. Bunu da kÄ±smen baÅŸardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GirdiÄŸimiz pozisyonlarÄ± deÄŸerlendirebilseydik sonuÃ§ farklÄ± olabilirdi. BoÅŸluklar bulduk ama istediÄŸimiz gibi kullanamadÄ±k. Arnavutluk Mili TakÄ±mÄ± olarak TÃ¼rkiye gibi gÃ¼Ã§lÃ¼ bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynarken iyi bir oyun ortaya koymak istiyorduk ve bunu da baÅŸardÄ±k. BugÃ¼nkÃ¼ mÃ¼cadeleden mutluyum. TÃ¼rkiye baskÄ± ile baÅŸladÄ±, fiziksel oyunu tercih ederek baÅŸladÄ±, buna iyi bir karÅŸÄ±lÄ±k verdik. Sert bir oyun ortaya koyduk. Ä°ki, Ã¼Ã§ net pozisyon oluÅŸturduk, yararlanamadÄ±k. MaÃ§Ä±n sonunda ÅŸanssÄ±z bir gol yedik. TÃ¼rkiye Ã§ok deÄŸerli, iyi bir takÄ±m. Neredeyse tÃ¼m oyuncularÄ± herkes tarafÄ±ndan tanÄ±nÄ±yor."Â

Edoardo Reja, gruptaki durumlarÄ±yla ilgili, "Grupta, takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda olduÄŸum maÃ§lara bakarsanÄ±z fena bir iÅŸ Ã§Ä±karmadÄ±k. Grupta fazla bir ÅŸansÄ±mÄ±z kalmadÄ±. Puan durumunu 18-15-12 yapabilseydik, ÅŸanstan bahsedebilirdik. TÃ¼rkiye ve Fransa'nÄ±n on sekizer puanÄ± oldu. Belki bugÃ¼n kazanmak iÅŸleri deÄŸiÅŸtirebilirdi ama biz bunda baÅŸarÄ±lÄ± olamadÄ±k." deÄŸerlendirmesinde bulundu.