29.10.2019 - 12:53 |
Efsane kulüp Milan'dan 146 milyon euroluk zarar
İtalya ve Avrupa futbolunun köklü kulübü AC Milan, ekonomik sıkıntılarıyla gündeme geldi. Resmi açıklamada, kulübün 2018-19 sezonunda 146 milyon euro zarar ettiği ve bunun bir rekor olduğu ifade edidli.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
İtalya’nın köklü kulüplerinden AC Milan’da sürpriz bir açıklama geldi. Kulübün CEO’su Ivan Gazidis resmi bir açıklama yaptı. 2018-19 sezonu ekonomik zararlarını açıklayan Gazidis, herkesi şaşırttı.
Milan’ın 2018-19 sezonunda 146 milyon euroluk bir zararının olduğu belirtildi. Bu zarar miktarı, İtalyan ekibinin tarihindeki en büyük zarar olarak kayıtlara geçti. Milan, tek sezonda 146 milyon Euro zarar etti.
Milan, tarihinde 18 Serie A Şampiyonluğu, 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 UEFA Süper Kupası ile hem İtalya’nın hem de Avrupa’nın en önemli futbol kulüplerinden biri.
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