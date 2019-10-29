Efsane kulüp Milan'dan 146 milyon euroluk zarar

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya’nın köklü kulüplerinden AC Milan’da sürpriz bir açıklama geldi. Kulübün CEO’su Ivan Gazidis resmi bir açıklama yaptı. 2018-19 sezonu ekonomik zararlarını açıklayan Gazidis, herkesi şaşırttı.

Milan’ın 2018-19 sezonunda 146 milyon euroluk bir zararının olduğu belirtildi. Bu zarar miktarı, İtalyan ekibinin tarihindeki en büyük zarar olarak kayıtlara geçti. Milan, tek sezonda 146 milyon Euro zarar etti.

Milan, tarihinde 18 Serie A Şampiyonluğu, 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 2 UEFA Süper Kupası ile hem İtalya’nın hem de Avrupa’nın en önemli futbol kulüplerinden biri.

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