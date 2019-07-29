Efsanelerden Fenerbahçe'ye AUDI Cup öncesi destek

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bayern Münih'in ev sahipliğinde düzenlenecek AUDI Cup'a katılacak Fenerbahçe'ye, efsane futbolcularından destek geldi.

Sarı lacivertli takımın tarihinde önemli bir yere sahip olan Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk ve Tuncay Şanlı, Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyete turnuvada destek olmak adına Münih'e geldi. Alex de Souza; Tuncay Şanlı ve Hooijdonk ile birlikte olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken, bu paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni topladı.

Ayrıca üçlü, sarı lacivertlilerin turnuva öncesi yaptığı son antrenmana da katılarak oyuncular ve teknik heyetle bir araya geldi.