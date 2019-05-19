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Haberlerİspanya La Liga Haberleri Eibar-Barcelona: 2-2
19.05.2019 - 20:00 | | İSTANBUL (AA)

Eibar-Barcelona: 2-2

La Liga'nın son haftasında şampiyon Barcelona, Eibar deplasmanından 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Eibar-Barcelona: 2-2

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, son hafta konuk olduğu Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Barcelona, 38. haftada Eibar deplasmanına çıktı.

Sezonun kapanış karşılaşması, Eibar'da 20. dakikada Marc Cucurella, 45. dakikada Pablo de Blasis, Barcelona'da 31 ve 32. dakikalarda Lionel Messi'nin golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, sezonu 87 puanla tamamladı. Eibar ise 47 puanla 12. sırada yer aldı.

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