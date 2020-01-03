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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ekici beklentisi
03.01.2020 - 08:00 |

Ekici beklentisi

Ligin ilk yarısında kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici için de Anadolu’da bazı kulüplerin takibi bulunuyor.

Ekici beklentisi

Ligin ilk yarısında kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici için de Anadolu’da bazı kulüplerin takibi bulunuyor. Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan tecrübeli orta sahanın da ayrılması beklenen oyuncuların başında geldiği bildirildi.
Mehmet Ekici’ye gelecek tekliflerin beklendiği, yıldız oyuncunun da sezonun ikinci yarısında artık forma giymek istediği kaydedildi.

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