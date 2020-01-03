Ekici beklentisi

Ligin ilk yarısında kadroda yer verilmeyen Mehmet Ekici için de Anadolu’da bazı kulüplerin takibi bulunuyor. Yaklaşık 6 aydır sahalardan uzak kalan tecrübeli orta sahanın da ayrılması beklenen oyuncuların başında geldiği bildirildi.

Mehmet Ekici’ye gelecek tekliflerin beklendiği, yıldız oyuncunun da sezonun ikinci yarısında artık forma giymek istediği kaydedildi.