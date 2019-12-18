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18.12.2019 - 09:39 | | Ä°ZMÄ°R (AA)Â

Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol GÃ¶z Menemenspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ Cenk Laleci, 9 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serilerini Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±nda da sÃ¼rdÃ¼rmek istediklerini, rehavete kapÄ±lmadan yola devam ettiklerini sÃ¶yledi.

Ekol Göz Menemenspor, yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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Bursaspor maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã‡avuÅŸ Tesisleri'nde sÃ¼rdÃ¼ren Ekol GÃ¶z Menemenspor'da teknik direktÃ¶r Laleci, basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulundu.Â 

TakÄ±mÄ±n ligde 9 maÃ§lÄ±k yenilmezlik serisi yakaladÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§eken Laleci, "Adanaspor'dan 3 puan alarak alt takÄ±mlarla aramÄ±zdaki puan farkÄ±nÄ± iyice aÃ§tÄ±k. Bu da bizi Ã§ok rahatlattÄ±. Bundan sonraki sÃ¼reÃ§te de rehavete kapÄ±lmadan yolumuza bÃ¶yle devam edeceÄŸiz." diye konuÅŸtu.

Ligin 16. haftasÄ±nda 22 AralÄ±k Pazar gÃ¼nÃ¼ Bursaspor'u konuk edeceklerini hatÄ±rlatan Cenk Laleci, "Bu hafta Ã§ok zorlu bir Bursaspor maÃ§Ä± var. Sistemi oturmuÅŸ bir takÄ±mla oynayacaÄŸÄ±z. Bursaspor'u iyi analiz ettik. Oyun ÅŸeklini futbolcularÄ±mÄ±za aktarÄ±p, hazÄ±rlÄ±klarÄ±mÄ±zÄ± ona gÃ¶re yapacaÄŸÄ±z. ArtÄ±k devrenin tamamlanmasÄ±na iki maÃ§ kaldÄ±. Ä°Ã§eride Bursaspor, dÄ±ÅŸarÄ±da ise AltÄ±nordu maÃ§larÄ±mÄ±z var. Bu iki maÃ§tan da galip ayrÄ±larak devre arasÄ±na moralli girmek istiyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ekol GÃ¶z Menemenspor, yenilmezlik serisini sÃ¼rdÃ¼rmek istiyor

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