Ekonomi Ligi!

CELAL UMUT EREN

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanı başladı. Gruplarda ilk hafta maçları sona ererken, kupada yer alan 32 takımın ekonomik tabloları da ortaya kondu. 32 takımın geride kalan transfer döneminde gelir-gider tablosunda ne durumda olduğu yayınlandı.



Buna göre, 32 takımın toplamda 2 milyar 684 milyon euro harcadığı, 2 milyar 530 milyon euro da gelir elde ettiği görüldü. Listede ilk sırayı alan Real Madrid, 307.5 milyon euro para harcama ve 130 milyon euro gelirle, 167.5 milyon euroluk eksi bakiyede kaldı. İkinci sırada 255 milyon euroya karşı 156 milyon euro harcayan Barcelona 99 milyon euro açık verirken, Atletco Madrid, 243.5 milyon euro harcayıp, 313 milyon euro para kazanıp, 70 milyon euroluk artı bakiye aldı.

Temsilcimiz Galatasaray, 27. sırada bulundu. Sarı-kırmızılılar transferde 9.1 milyon euro harcayıp, 9.33 milyon euro para kazandı ve 0.22’lik bir oran tutturdu. Son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool, 1.9 milyon euro harcayarak, 32 takım arasında son sırada kaldı. Liverpool, 41.6 milyon euro gelir görüp, 39.7 milyon euroluk artıya geçiş yaptı.



En fazla para kazanan takımlar, 148 milyon euroluk artı haneye gelen Ajax ve 148.2 milyon euro artı gören Benfica oldu. Lokomotiv Moskova ise transferde hiç para kazanmayan tek takım olarak dikkat çekti.

A.Madrid farkı

32 takım arasında transfer satışından en çok parayı Atletico Madrid kazandı. Başta Antoine Griezmann’ın satışı olmak üzere İspanyol ekibi toplamda 313.1 milyon euroluk bir transfer parasını kasasına koydu.

İlklerle açılış

Yeni sezonla beraber Şampiyonlar Ligi’nde büyük heyecan başladı. 2019-2020 sezonunda ilk hafta maçları sona erdi. Bu ilk hafta maçlarında birbirinden önemli rakamlar ortaya çıktı. İlklerin, rekorların ve tarihi maçların geride kaldığı ilk hafta sonrası OPTA’nın çıkardığı analiz şöyle:

-Kupa tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan iki oyuncu; Mislav Oric (D.Zagreb) ve Erling Haaland (Salzburg) ilk maçlarında hat-trick yaparak tarihe geçti.

- Şampiyonlar Ligi’nin son 2 finalisti; Liverpool ve Tottenham, ilk maçlarını kazanamayarak dikkat çekti.

- Bayern Münih formasıyla Devler Ligi’nde 106. maçına çıkan Thomas Müller, kulüp tarihinin bu kupada en fazla oynayan ismi oldu.

- Real Madrid, 16 yıl sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında isabetli şut bile atamadı.

-Karim Benzema, Şampiyonlar Ligi’ndeki 113. maçını oynayıp, bu alanda en fazla forma giyen Fransız oyuncu oldu.

- Genk’in yıldızı Mbwana Samatta, Şampiyonlar Ligi’nde hem oynayan hem de gol atan ilk Tanzanyalı futbolcu oldu.

- Chelsea’de Frank Lampard, teknik direktör olarak çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında ilk yenilgisini aldı.