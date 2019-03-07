Ekonomik cazibesi olan bir model

ONUR DİNÇER

İspanya’da lig yönetimiyle (La Liga), federasyon ayrı olarak yönetiliyor. Bu da kulüplere belli avantajlar sağlıyor. La Liga’nın ekonomik gücünün son dört yılda ikiye katlanmış olması dikkat çekici bir durum...

1. ve 2. futbol ligi kulüplerini bünyesinde bulunduran La Liga’nın 2012-2013 sezonunda ekonomik faaliyetleri toplamı 7 milyar 600 milyon euro iken, 2016-17 sezonunda 15 milyar 688 milyon euro oldu.

İspanya Futbol Federasyonu alt liglerin yanı sıra, milli takımlar ve futbol altyapı yatırımlarıyla, La Liga yönetimi ise ülkenin üst ligleriyle ilgileniyor. Her iki kurum birbirinden tamamen ayrı da çalışmıyor. Belli aralıklarla ortak toplantılar yaparak birlikte hareket ediyor. Ligle ilgili pek çok karar La Liga yönetimine ait olsa da, maçlara hakem ataması gibi bazı konularda karar merciinin federasyon olması dikkat çekiyor.