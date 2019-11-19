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19.11.2019 - 08:00 |

Eksi 4 derecede röportaja itiraz

Andorra-Türkiye karşılaşmasında uluslararası milli maç standartları yerine getirilmedi.

Eksi 4 derecede röportaja itiraz

Andorra-Türkiye karşılaşmasında uluslararası milli maç standartları yerine getirilmedi. Andorra Ulusal Stadı’nın suni çimle kaplı olması sakatlık riskini bir hayli artırırken, korkulan olmadı ancak stat içinde basın toplantısı ve röportaj için karma alan bulunmaması sıkıntıya yol açtı. Fransa Milli Takımı’na üstü kapalı alan temin eden Andorralı yetkililer, havanın eksi 4 derece olmasına rağmen oyuncularımızın terli terli açık havada röportaj vermesini istedi. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin itirazı üzerine oyuncular için kapalı alan ayarlandı ve kriz giderildi.

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